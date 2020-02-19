مسؤول ديبلوماسي في السفارة البريطانية بعمان زار أول من أمس دار بلدية الزرقاء والتقى مع رئيسها المهندس عماد المومني وجرى التباحث في قضايا تهم المدينة أبدت السفارة اهتماما بها من بينها بحث سبل التعاون بين الجانبين.