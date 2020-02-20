الحمل

منذ ساعة واحدة

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الأمور العائلية ليست على ما يرام، فحاول أن تعطي قليلا من الاهتمام لعائلتك ولشريك حياتك، فالعمل ليس كل شيء، فقد يحدث شيء في مجال العمل يسترعي اهتمامك، ويلهيك عن عملك مما قد يضعك في مزاج حائر طول فترة النهار. تتحسن الأمور لديك في المساء لدبلوماسيتك وعاطفتك الكبيرة، وبالأخص لمواليد 1 الى 10 نيسان (ابريل) هم الأكثر تأثرا بهذه الأمور.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 8 من 10

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