الثور

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

تمهل وحاول أن تفكر اليوم قبل القيام بأي عمل حتى ولو كان صغيرا وغير مهم، لأن الحساب قد يكون عسيرا في حالة الخطأ، قد تكون عصبيا في فترة ما بعد الظهر لحدث قد تواجهه، فحاول أن لا تقم بأي فعل. الخيانة قد تكون عنوانك هذا المساء ففكر قبل الإقدام على هذه الخطوة التي قد تؤدي لفقدك لمن تحب.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 7 من 10

مقالات ذات صلة

إنه من الأيام الناجحة لديك يا صديقي الثور والحظ قد يجلب لك بعض الأخبار أو التطورات المفيدة في فترتي الصباح والظهيرة، مما يجعلك تبدأ نهارك مبتسما. في فترة ما بعد الظهر قد تضغط الأعمال لديك وقد يكون لديك بعض المواعيد المهمة. في المساء اخرج وتمتع بوقتك فلديك سهرة جميلة جدا. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 8 الصحة: 9

منذ يوم واحد

وضعك جيد اليوم، والحظ ما يزال يدعمك، فحاول أن تقوم بما تريد سواء في عملك أو حتى بمبادرة نحو الحبيب، أو طلب شيء من أسرتك. في فترة ما بعد الظهر ابتعد عن العدوانية حين يستفزك أحدهم، وبالأخص إذا كان زميلك في العمل. في المساء تقوم بدعوة بعض الأصدقاء والمقربين إلى بيتك أو السهر خارجا لتغيير بعض الروتين الذي تعيشه منذ فترة. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يومين

لديك الكثير لتقوم به يا عزيزي الثور، فالمسؤوليات ما تزال تندفع تجاهك، وخاصة في فترة الصباح وحتى فترة ما بعد الظهر وبعدها ترتاح من العناء، وتصبح أقل اكتراثا بالحياة، تهورك في تصرفاتك قد يجعلك تسمع انتقادا واضحا من أفراد عائلتك، فلا تكن مغامرا في مخططاتك لهذه الليلة، وبالأخص مواليد شهر نيسان. نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 7 الصحة: 9

منذ 3 أيام

حبك لعملك عال، فأنت نشيط وتفكر بشكل يعجب من حولك، ويعجبك أنت شخصيا، يوم عملي من الدرجة الأولى وبه تسمع كثيرا من التقدير من زملائك ورؤسائك بالعمل، قد تشعر بالتعب الجسدي، لكن شعورك بالرضا الداخلي سيدعك لا تشعر بشيء، المساء جيد للخروج والترفيه عن نفسك، مواليد 1 الى 9 أيار هم أكثر الناجحين عمليا. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 7 من 10

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock