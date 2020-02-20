السرطان

منذ ساعة واحدة

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اسلوبك فظ جدا وتعاملك لا ينم على اللياقة أبدا تجاه الآخرين، وخاصة في الصباح أثناء تعاملك مع زملائك أو عائلتك، يوم هادئ جدا وجيد لأخذ الراحة بعد الاسبوع المتعب الذي مر عليك، قد تصيبك الكآبة من حين لآخر في فترة ما بعد الظهر لعدم وجود ما تفعله، كما تزورك الحيرة في المساء جراء تفكيرك في أمر ما يخص وضعك المالي.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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