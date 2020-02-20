العذراء

منذ ساعة واحدة

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يوم كثير البرامج سواء في العمل أو في البيت، فأنت لن تجد الوقت لحك رأسك من كثرة الأعمال والمسؤوليات التي عليك، فالعمل يطالبك بالمواعيد المهمة والمقابلات والاجتماعات، أما البيت فهو يطالبك بالمسؤوليات العائلية وبعض الدعوات، اذا باختصار أنت لن تشعر بالملل أبدا من هذا اليوم.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

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