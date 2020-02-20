الأسد

منذ ساعة واحدة

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تشعر بمفاصلك تؤلمك، وبالأخص ظهرك وأرجلك، منذ الصباح ليس لديك الرغبة في القيام بشيء أو حتى الذهاب الى العمل أو أي شيء، فأنت ترفض تحريك رجليك. الملل والكآبة يسيطران عليك منذ الأمس، الصبر مفتاح الفرج، وحاول الترفيه عن نفسك بالخروج في المساء، وبالأخص اذا كنت من مواليد 1 الى 12 آب (اغسطس).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5 من 10 العاطفة : 6من 10 الصحة : 5 من 10

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