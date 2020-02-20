الميزان

منذ ساعة واحدة

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الحظ ما زال معك، فاستغله لفعل ما تريد، فالأبواب مفتوحة أمامك لعمل ما تريده وخاصة أنك ستنفذ من مشاكل في فترة الظهيرة بسهولة غير متوقعة، لكن احذر من عصبيتك واستعجالك في تسوية أمورك، المساء جيد لتقوية العلاقة مع من تحب وخاصة اذا كنت من مواليد 1 الى 12 تشرين الأول (اكتوبر)، فأنت الأكثر حظا.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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اهدأ وحاول أن تركز على الأمور ولا تجعل اللخبطة تأخذك وتنسيك أهم الأمور، مزاجيتك عليك تخفيفها لأنها تؤثر عليك وعلى من حولك وخاصة شريك حياتك الذي يشعر بتقلباتك في كل ساعة، المساء جيد لكن انتبه إلى صحتك أكثر، وخاصة جهازك التنفسي ومعدتك، وذلك لمواليد شهر تشرين الأول. نسب النجاح من 10 : العمل: 6 العاطفة: 6 الصحة: 5

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