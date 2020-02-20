العقرب

منذ ساعة واحدة

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انتبه على صحتك وخاصة عند الصباح فقد تشعر بتوعك مفاجئ سببها معدتك أو انفلونزا، خذ راحة كافية ولا داعي لاتعاب نفسك بالكثير من العمل، وخاصة أن فترة الظهيرة وما بعدها ستشهد ضغطا عائليا، وبعض المشاكل الشخصية، في المساء الخلود الى الراحة وملازمة البيت أفضل من الخروج.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6من 10 الصحة : 6 من 10

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