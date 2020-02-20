الجدي

منذ ساعة واحدة

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يكفي تذمرا على وضعك المالي، فالأوضاع الفلكية لا تقف في صفك المالي هذين اليومين، فالمصاريف كثيرة وترى أنه لا نهاية لها، عاطفيا الأمور جيدة جدا، وخاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء حيث تلتئم الأجواء من جديد بينك وبين من تحب، لكن عليك بترك الاجواء العائلية في فترة المساء، والخروج من البيت، فهناك مشكلة قد تحدث.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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