الدلو

منذ ساعة واحدة

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الكل في صفك يا دلو، والكل يدعمك في أي قرار تتخذه وتسلكه، فتشجع وقم بالمبادرات، فاليوم مناسب جدا أيضا للتوقيع على الأوراق واطلاق المشاريع سواء في مجال العمل أو في المجال العاطفي. قد تلقى بعض المعاكسات في فترة المساء، لكن لن يدوم هذا الوضع كثيرا، لأن اصدقائك سيغيرون الأجواء حولك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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ما تزال أمورك صعبة يا صديقي الدلو، لذلك أدعوك الى إراحة نفسك وعدم التطرق الى المناقشات والتفاعل مع أي شخص حولك. قد يفيدك الخروج من العمل مبكرا أكثر من البقاء به لكي لا تحدث أي مواجهات بينك وبين رئيسك أو أحد زملائك. في المساء تخف حدة توترك لكن قد تعاكسك الظروف وتبقى في البيت. نسب النجاح من 10 : العمل: 5 العاطفة: 4 الصحة: 5

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