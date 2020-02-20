الحوت

منذ ساعة واحدة

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يا حوت عليك بتهدئة أعصابك وعدم استعجال الأمور، فجميعها تعاكسك ولا تجد أحدا بصفك هذا اليوم، ويكثر أعداؤك حولك وغلطتك الصغيرة تصبح كبيرة جدا، يوم غير مناسب لإصدار القرارات والأحكام، لأنها لن تكون مبنية على الحكمة، وخاصة أن المساء سيشهد مشادة كلامية بينك وبين أحد اقربائك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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