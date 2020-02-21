الحمل

منذ 3 ساعات

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أنت حساس وعاطفي، فأي كلمة ليست في محلها ستجرحك. يوم هادئ جدا على نطاق العمل، وقد لا تلحظ أي شيء جديد، وقد تضغط عليك الأعمال في فترة الظهيرة لبرهة قصيرة. العائلة ما تزال تحظى باهتمامك، وخاصة في فترة المساء، لأن بعض الأحداث المهمة قد تحدث، وبالأخص مواليد 1 الى 11 نيسان (ابريل).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

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الأمور العائلية ليست على ما يرام، فحاول أن تعطي قليلا من الاهتمام لعائلتك ولشريك حياتك، فالعمل ليس كل شيء، فقد يحدث شيء في مجال العمل يسترعي اهتمامك، ويلهيك عن عملك مما قد يضعك في مزاج حائر طول فترة النهار. تتحسن الأمور لديك في المساء لدبلوماسيتك وعاطفتك الكبيرة، وبالأخص لمواليد 1 الى 10 نيسان (ابريل) هم الأكثر تأثرا بهذه الأمور. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 8 من 10

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