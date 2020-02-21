أنت حساس وعاطفي، فأي كلمة ليست في محلها ستجرحك. يوم هادئ جدا على نطاق العمل، وقد لا تلحظ أي شيء جديد، وقد تضغط عليك الأعمال في فترة الظهيرة لبرهة قصيرة. العائلة ما تزال تحظى باهتمامك، وخاصة في فترة المساء، لأن بعض الأحداث المهمة قد تحدث، وبالأخص مواليد 1 الى 11 نيسان (ابريل).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10