الثور

منذ 3 ساعات

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اليوم لا يقدر أحد أن يتكلم معك، في فترة الظهيرة يتراكم العمل لديك بشكل مخيف، لأنك لا تفكر في إنهائه، وليس لديك الرغبة بفعل أي شيء. في فترة المساء تصبح الأجواء كئيبة أكثر، فحاول أن تكون واعيا لما تقوله، وبالأخص لمن تحب، وأفراد عائلتك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

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