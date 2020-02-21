الجوزاء

منذ 3 ساعات

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كثير من الأمور والتحديات قد تواجهك هذا اليوم، لكنك ستبدع فيما تفعله، والنجاح سيكون حليفك، ومن المؤكد من الحظ الذي ما زال يدعمك منذ الأمس. في فترة ما بعد الظهر تتعرض لكلام من قبل شخص في العمل سيجعلك عصبيا، لكن تهدأ أمورك سريعا، والمساء جيد للجلوس مع أفراد العائلة، فهنالك موضوع مهم للنقاش.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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