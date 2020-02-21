فترة جيدة لتثبت نفسك على صعيد العمل، فأمامك فرص كثيرة لتثبت نفسك، وبالأخص في فترة الصباح والظهيرة، فحاول أن تأخذ ما تستطيع من نجاحات. أما في فترة ما بعد الظهر فقد تشعر بالتعب ينال منك، فانتبه على معدتك، وحاول أن تنهي أعمالك باكرا. الخروج من البيت قد يكون بالنسبة لك مستحيلا في المساء، لأنك تريد الراحة.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

