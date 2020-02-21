الأسد

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عليك بتمرير هذا اليوم يا عزيزي الأسد، فأنت ما زلت في الدوامة، والتعب الذي شعرت به منذ أمس ما زال مستمرا. حاول أن تنتهي من أعمالك، ولا تؤجل، لأن العيون عليك اليوم، وقد تلقى بعض الانتقادات. فترة المساء غير مناسبة على الإطلاق للقيام بأي شيء، وخاصة أن التعقيدات ستزيد أمامك، فالأفضل مشاهدة التلفاز بالمنزل.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 6 من 10

مقالات ذات صلة

تشعر بمفاصلك تؤلمك، وبالأخص ظهرك وأرجلك، منذ الصباح ليس لديك الرغبة في القيام بشيء أو حتى الذهاب الى العمل أو أي شيء، فأنت ترفض تحريك رجليك. الملل والكآبة يسيطران عليك منذ الأمس، الصبر مفتاح الفرج، وحاول الترفيه عن نفسك بالخروج في المساء، وبالأخص اذا كنت من مواليد 1 الى 12 آب (اغسطس).نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 5 من 10 العاطفة : 6من 10 الصحة : 5 من 10

منذ يوم واحد

عاطفتك هي المسيطرة عليك اليوم، فحاول ألا تدعها تؤثر على القرارات كافة التي تأخذها، الأمور العائلية على المحك فحاول أن تكون أكثر تعاطفا مع أهلك، وخاصة في فترة ما بعد الظهر، في المساء الوضع أفضل بكثير؛ حيث تكون جاذبيتك في أعلى مستوى لها للجنس الآخر، فاخرج وانخرط مع الناس حولك فقد تستفيد. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 7 الصحة: 8

منذ يومين

يوم جيد للمبادرات العملية ولتقديم امتحان، لأن النتيجة ستكون في صالحك. قد يعلو صراخك في فترة الظهيرة لكثرة الأمور التي عليك تنفيذها سواء في مضمار العمل أو في البيت. تبدأ الأمور بالتحسن في فترة ما بعد الظهر والمساء، والتي تشهد العديد من المصاريف والالتزامات المالية؛ العاطفة ما تزال ليست على ما يرام فابق بعيدا عمن تحب هذا اليوم. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ 3 أيام

يوم جيد يا مولود الأسد، وما تزال في قمة نجاحك، فالحظ ما يزال يقف الى جانبك، ولكن ليس لوقت طويل وفقط حتى بعد الظهر، أما بعد ذلك فإن جاذبيتك قد تسيطر على الأجواء حولك، مواعيد كثيرة لديك، ولكن تتم كلها بنجاح كبير، أما المساء فاحذر منه، وخاصة على المجال العاطفي فقد يحدث شجار بينك وبين من تحب. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 7 الصحة: 9

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock