عليك بتمرير هذا اليوم يا عزيزي الأسد، فأنت ما زلت في الدوامة، والتعب الذي شعرت به منذ أمس ما زال مستمرا. حاول أن تنتهي من أعمالك، ولا تؤجل، لأن العيون عليك اليوم، وقد تلقى بعض الانتقادات. فترة المساء غير مناسبة على الإطلاق للقيام بأي شيء، وخاصة أن التعقيدات ستزيد أمامك، فالأفضل مشاهدة التلفاز بالمنزل.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 6 من 10