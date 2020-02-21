الميزان

منذ 3 ساعات

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تصحو باكرا ونشيطا تمازح الجميع من حولك، فأنت مبتسم ولا تعرف لماذا، ولكن قد يكون الجواب أن هناك تقدما في الأعمال والحالة العاطفية مستقرة، في فترة ما بعد الظهر يصلك خبر من بعيد وتكثر اتصالاتك وكلامك فاحذر من الكلام الزائد. أما في المساء فهنالك دعوة اجتماعية تنتظرك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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الحظ ما زال معك، فاستغله لفعل ما تريد، فالأبواب مفتوحة أمامك لعمل ما تريده وخاصة أنك ستنفذ من مشاكل في فترة الظهيرة بسهولة غير متوقعة، لكن احذر من عصبيتك واستعجالك في تسوية أمورك، المساء جيد لتقوية العلاقة مع من تحب وخاصة اذا كنت من مواليد 1 الى 12 تشرين الأول (اكتوبر)، فأنت الأكثر حظا. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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