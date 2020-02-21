العقرب

منذ 3 ساعات

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أوضاعك ما تزال بحاجة الى ترتيب، فأنت في عجقة من أمرك، وقد يلاحظ ذلك على مكتبك أيضا من كثرة الأوراق والأعمال المعلقة. الأخبار التي لا تسر ما تزال في طريقها إليك في فترة ما بعد الظهر. أما في المساء لديك العديد من الأمور لمعالجتها على المسار العائلي فاستخدم دبلوماسيتك للقيام بها، فما ستواجهه قد لا يروق لك بتاتا.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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انتبه على صحتك وخاصة عند الصباح فقد تشعر بتوعك مفاجئ سببها معدتك أو انفلونزا، خذ راحة كافية ولا داعي لاتعاب نفسك بالكثير من العمل، وخاصة أن فترة الظهيرة وما بعدها ستشهد ضغطا عائليا، وبعض المشاكل الشخصية، في المساء الخلود الى الراحة وملازمة البيت أفضل من الخروج.نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 6 من 10 العاطفة : 6من 10 الصحة : 6 من 10

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