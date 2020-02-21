تابع تقدمك يا مولود العذراء، فالكل يدعمك، وبالاخص شخصيتك وكلامك المعسول. حاول أن تكون أكثر دبلوماسية في الصباح، وبالأخص مع زميل لك سيستفزك فلا تخرب عليك هذا اليوم الجيد. أما في الظهيرة فالعمل يحظى باهتمامك بشكل كبير، وقد لا تجد الوقت لمواعيدك الأخرى، المساء غير جيد بتاتا للتكلم مع من تحب، فالعلاقة لا تزال متوترة بينكما.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10