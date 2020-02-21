نهار جيد يا مولود الجدي، فكل الأمور تسير لصالحك، لكن خبرا تسمعه في الصباح قد يغير مزاجك لفترة قصيرة، ويجعلك تعيد حساباتك، وقد يخص علاقاتك الشخصية. أما في فترة ما بعد الظهر، فالأمور ترجع الى وضعها الطبيعي، وخاصة أن أعمالك تسير على ما يرام مع بعض التأخير.المساء للحبيب دون منازع، وخاصة اذا كان الطرف الآخر من برج الحمل أو الجوزاء.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

