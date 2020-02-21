الجدي

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

نهار جيد يا مولود الجدي، فكل الأمور تسير لصالحك، لكن خبرا تسمعه في الصباح قد يغير مزاجك لفترة قصيرة، ويجعلك تعيد حساباتك، وقد يخص علاقاتك الشخصية. أما في فترة ما بعد الظهر، فالأمور ترجع الى وضعها الطبيعي، وخاصة أن أعمالك تسير على ما يرام مع بعض التأخير.المساء للحبيب دون منازع، وخاصة اذا كان الطرف الآخر من برج الحمل أو الجوزاء.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

يكفي تذمرا على وضعك المالي، فالأوضاع الفلكية لا تقف في صفك المالي هذين اليومين، فالمصاريف كثيرة وترى أنه لا نهاية لها، عاطفيا الأمور جيدة جدا، وخاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء حيث تلتئم الأجواء من جديد بينك وبين من تحب، لكن عليك بترك الاجواء العائلية في فترة المساء، والخروج من البيت، فهناك مشكلة قد تحدث. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يوم واحد

أمورك ما تزال في الاتجاه التصاعدي والأوضاع تتجه الى الأفضل في كل ساعة تمر، الأمور العملية أفضل أيضا وتنجز العديد من الأمور العالقة، لكن هنالك مفاجأة تنتظرك في المساء لن تكون سهلة أبدا بالنسبة إليك، وخاصة اذا كنت من مواليد شهر كانون الثاني فعليك التصرف بحكمة وهدوء لكي تواجهها بشكل صحيح. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 8 الصحة: 9

منذ يومين

تزداد قوة يا جدي في هذا اليوم، فطاقتك يلزمها تفريغ، لذلك لا تستطيع الجلوس في مكان واحد لمدة طويلة، العمل قد يكون من اهتماماتك لهذا اليوم فتنسى بعض المواعيد الأخرى العائلية أو العاطفية، مما يثير لك بعض الانتقادات. في المساء قد يحدث سوء تفاهم مع أحد أفراد عائلتك، لكنه ينتهي على ما يرام. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ 3 أيام

الصعاب ما تزال متواجدة لديك يا صديقي، وبالأخص في فترتي الصباح والظهيرة، لكن بعد ذلك فإن الأمور تصبح جيدة جدا، وتتحسن الأجواء لديك بشكل كبير، وتلاحظ ذلك على نفسيتك وأعمالك، في فترة المساء عليك بأخذ بعض الراحة وإراحة جسدك أكثر، أكثر المستفيدين من هذه الإيجابيات، هم مواليد 21 الى 26 كانون الأول. نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 6 الصحة: 7

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock