القوس

منذ 3 ساعات

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العمل.. هذا ما تفكر به يا عزيزي القوس، فلديك الكثير منه في صباح اليوم، ولا تدري كيف ستنهيه. لكن مع كل هذا أامورك جيدة جدا، والحظ قد يبدي تعاطفه معك قليلا ليسمعك بعض الأخبار الجيدة. في فترة ما بعد الظهر عليك بإنهاء أعمالك المتراكمة، فيوم غدا قد لا يخدمك، المساء جيد لقضاء الوقت مع من تحب لتغيير الأجواء حولك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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اهدأ يا مولود القوس فأنت كثير الحركة، ولا تفكر جيدا قبل القيام بأي عمل، مما قد يجلب لك الكثير من المشاكل والتوتر في فترة الصباح والظهيرة. لكن فترة ما بعد الظهر تبدو واعدة للكثير من الأخبار الجيدة والتقدم على المسار العملي. في المساء لا تتكلم كثيرا، وخاصة اذا كان لديك دعوة اجتماعية. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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