795 مليون دينار ارتفاع الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي

عمان– سجلت الإيرادات المحلية للحكومة المركزية خلال النصف الاول من العام الحالي، ما قيمته 5ر3708 مليون دينار، مقابل 5ر2913 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع بلغ 795 مليون دينار بنسبة 3ر27 بالمئة.

وقال بيان عن وزارة المالية اليوم الثلاثاء، ان الارتفاع جاء نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية بحـوالي 7ر482 مليون دينار، او ما نسبته 6ر20 بالمئة، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 3ر312 مليون دينار بنسبة 7ر54 بالمئة، بالإضافة للجهود التي تبذلها الوزارة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام الضريبي الطوعي من قبل المكلفين.

وأشارت الوزارة، الى ارتفاع الانفاق الرأسمالي خلال النصف الاول من العام الحالي بحوالي 6ر174 مليون دينار أو ما نسبته 8ر82 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبقيمة 73 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2019.

كما ارتفعت نسبة الانفاق الرأسمالي الى النفقات العامة خلال النصف الاول من العام الحالي، لتصل الى 8 بالمئة مقارنة مع ما نسبته 7 بالمئة و 5 بالمئة خلال نفس الفترة للأعوام 2019 و 2020 على التوالي.

واضافت ان الانفاق الرأسمالي الفعلي خلال النصف الاول من العام الحالي شكل ما نسبته 5ر34 بالمئة من الانفاق الرأسمالي المقدر في الموازنة العامة، مقارنة مع 17 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وما نسبته 25 بالمئة خلال نفس الفترة من العام 2019.

وتعتبر نسبة الانفاق الفعلي من المقدر لهذا العام اعلى من متوسط الانفاق الفعلي للسنوات السابقة والبالغة 30 بالمئة.

واوضحت ان الإنفاق على المشاريع الرأسمالية يكون عادة بقيمة اكبر خلال الربعين الثالث والرابع، نظراً لان دورة المشاريع تبدأ خلال الربع الثالث.

وقامت وزارة المالية بنشر بيانات الحكومة العامة للربعين الأول والثاني للعام 2021، وأظهرت البيانات الأولية المتعلقة بدين الحكومة العامة بأن نسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام قد بلغت 4ر74 بالمئة مقابل ما نسبته 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020.-(بترا)