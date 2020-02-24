بئر مياه مهجورة في محافظة اربد تتعرض للتخريب وسرقة أنابيبها، فيما وزارة المياه تؤكد إبلاغها الاجهزة الامنية للتحقيق في هذا التخريب.
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