القوس

منذ 4 ساعات

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أنت اليوم تغيظ الجميع بعنادك وعدم تغيير رأيك، حاول أن تأخذ وتعطي، فلا حذر من ذلك بتاتا. في فترة الصباح قد لا تسير الأعمال كما تشتهي، لكن في الظهيرة مع أن هنالك ضغوطات عملية جمة، لكن الوضع جيد، عليك باستغلال ما تبقى من هذا اليوم للقيام بأعمالك الشخصية، لأنه قد لا يتسنى لك ذلك غدا.

نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة: 9 من 10

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