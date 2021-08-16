8ر3 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة بالمملكة للنصف الأول

عمان- ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة بالنصف الأول من العام الحالي 2021، بنسبة 1ر90 بالمئة، لتبلغ نحو 833ر3 مليون متر مربع، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي والبالغة 016ر2 مليون متر مربع.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، إلى ارتفاع إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 6ر95 بالمئة، لتبلغ 633ر12 رخصة في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 457ر6 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية في النصف الأول من هذا العام، بنسبة 93 بالمئة، لتبلغ 350ر3 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 736ر1 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية في النصف الأول من هذا العام، بنسبة 5ر72 بالمئة، لتبلغ نحو 483 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 280 مليون متر مربع لذات الفترة من العام الماضي.

ووفقا للتقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية في النصف الأول من العام الحالي، ما نسبته 4ر87 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 6ر12 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 9ر64 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 9ر24 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 2ر10 بالمئة.

كما شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 8ر59 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في النصف الأول من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 2ر40 بالمئة.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 294ر2 مليون متر مربع في النصف الأول من العام الحالي، مقابل نحو 163ر1 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع ما نسبته 2ر97 بالمئة.

وعلى مستوى شهر حزيران من العام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2561 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 877 ألف متر مربع، مقارنة مع 545 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي بارتفاعٍ نسبته 9ر60 بالمئة.- (بترا)