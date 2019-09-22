8 آلاف إصابة جديدة بالسرطان في الأردن

محمود الطراونة

عمان – أكد مدير السجل الوطني للسرطان في وزارة الصحة الدكتور عمر النمري ان مجموع الحالات التي سجلت للعام 2019 بلغت 8060 حالة منها 5978 بين الاردنيين و2082 بين غير الاردنين.

وقال النمري خلال مؤتمر صحفي عقده مدير عام مركز الحسين للسرطان عاصم منصور بحضور مدير برنامج سرطان الثدي في المركز ريم العجلوني ان حالات سرطان الثدي الجديدة المشخصة والمسجلة بلغت 1670 حالة بين الاردنيين وغير الاردنيين منها 1278 بين الاردنيين و392 حالة بين غير الاردنيين.

واشار الى ان 1278 حالة منها بين الاردنيين بلغ مجموع اصابة الاناث منها 1262 .

وبلغ سرطان الثدي نسبة 39.8% من بين جميع انواع السرطانات الاناث فيما بلغ معدل العمر عند التشخيص 52.7عاما حيث تراوحت الفئات العمرية المصابة بين 22عاما و96 عاما، وكان العمر الاكثر تكرارا 49 عاما.

ووزعت الحالات المصابة اجتماعيا، بين 8% عزباء .و15.3% غير معروف.

وقال النمري ان 10% من المصابات كن من المدخنات فيما كانت 11% من الحالات المسجلة متقدمة ومنتشرة عند التشخيص.

ولفت الى ان 19.8% من الحالات كانت في مراحل مبكرة و7.7% من الحالات مبكرة – متوسطة و30% من الحالات مراحل متوسطة – متقدمة و31.7% من الحالات كانت في مراحل غير معروفة.

واشار النمري الى ان عمان واربد والزرقاء شكلت اكثر من 80% من المصابين حيث بلغت نسب عمان 57% واربد 12.6% والزرقاء 12.6%.

وكانت نسب الوفاة بسبب سرطان الثدي لذات الفترة من الحالات المسجلة 10% من الحالات اناث.

وعلى هامش المؤتر اطلق منصورالمسابقة الاعلامية الحادية عشرة للتوعية بسرطان الثدي برعاية بنك الاسكان.

واشار الى اهمية رفع الوعي والاقبال من السيدات الاردنيات على فحوصات الكسف المبكر والذي ساهم في انقاذ حياة العديد من النساء الاردنيات.

بدورها قالت ريم العجلوني مديرة البرنامج الاردني لسرطان الثدي ان هذه المسابقة تصب في دعم برامج التوعية للسيدات والشراكة مع الاعلام حيث تقدمنا خطوات كبيرة الى الامام في اكتشاف المرض.

منجانبه قال المدير التنفيذي للاعلام والعلاقات العامة في بنك الاسكان ماهر حبوش ان دعم البنك للمسابقة الاعلامية جاء لابراز المسابقة وزيادة الوعي حول الحصول على فحوصات الكشف المبكر عن المرض وتقليل نسب الوفيات من خلاال تسليط الضوء على برامج الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة بهذا الموضوع.

ولفت الى ان البنك يدعم الاعمال الخيرية والانسانية انطلاقا من مفهوم المسؤولية المجتمعية للبنك والمشاركة في الحملات الانسانية التي تحمي المواطن.