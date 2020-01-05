8 أطعمة تساعدك في عملية الهضم

الغد– على الرغم من أننا لا نعطي هذا الأمر أهمية، فإن سوء الهضم بشكل مستمر يمكن أن تنجم عنه مخاطر صحية.

وأشارت مجلة “تيك بيت” الإسبانية كما نقلت الجزيرة إلى أن تكرر عسر الهضم يمكن أن تنجم عنه أمراض أكثر خطورة، وقد يكون هذا العسر من أحد أعراض الإصابة بعلة صحية.

وأضافت أن عسر الهضم يمكن أن يؤدي إلى سوء امتصاص المواد المغذية، مما قد يتسبب في سوء التغذية، كما يمكن لعسر الهضم أيضا أن يسبب بشكل تدريجي حرقةً في المعدة أو القيء أو الغثيان وكذلك الإمساك أو الإسهال.

وأكدت المجلة أن النظام الغذائي يعد عنصرا أساسيا عندما يتعلق الأمر بعملية الهضم، لذلك يمكن لبعض الأطعمة أن تساعدنا في تحسين هذه العملية.

ونقدم هنا ثمانية أغذية تساعد في عملية الهضم:

1- الزنجبيل

الزنجبيل يساعد في تخفيف الغثيان ويحفز انتقال الأطعمة من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة ويجنب حرقة المعدة.

كما يقلل الزنجبيل من غازات الأمعاء وانتفاخ البطن، وله تأثيرات مضادة للالتهابات وللأكسدة، وأيضا للأورام وللقرحة.

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2- الزبادي

أشارت المجلة إلى أن الزبادي يحتوي على سلسلة من البكتيريا الطبيعية التي تعرف بالبروبيوتيك التي تتجمع بالأمعاء لتساعد في تحلل الطعام.

3- الكفير

أوضحت المجلة أن الكفير -المشروب الفوار- له تأثير مشابه لتأثير الزبادي، وهو عبارة عن منتج من الحليب مع خمائر وبكتيريا.

ويحسّن الكفير عملية الهضم لأنه يزيد من البكتيريا المعوية السليمة المفيدة لعملية الهضم، كما ارتبط استهلاكه بانخفاض التهاب الأمعاء.

4- البابايا

بينت المجلة أن البابايا -فاكهة بين المانجو والشمام- تساعد في تجنب مشكلة عسر الهضم، لأنها غنية بمادة الباباين، وهو إنزيم يسهم في تفتيت البروتينات.

5- سمك السلمون

أكدت المجلة أن سمك السلمون يوفر العديد من الفوائد الصحية للجسم نظرا لاحتوائه على نسبة مهمة من أحماض الأوميغا 3.

ولهذا السبب بالتحديد، يصنف السلمون ضمن الأطعمة التي تساعد في تحسين عملية الهضم، كما يساعد هذا النوع من الأحماض الدهنية على تقليل خطر التهاب الأمعاء وبالتالي تحسين عملية الهضم.

6- نخالة القمح

تعد نخالة القمح من بين أكثر الأطعمة الغنية بالألياف غير القابلة للذوبان، التي تعزز انتقال الطعام خلال الجهاز الهضمي وتسهم في التخفيف من الإمساك.

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وكذلك تحد النخالة من خطر تطور البواسير والأكياس الصغيرة في القولون. ولبعض الأطعمة الأخرى تأثير مماثل لنخالة القمح، على غرار بذور الشيا الغنية بالألياف، والمكسرات والتفاح.

7- البابونج

شاي البابونج يساعد في تخفيف آلام المعدة وعسر الهضم، نظرا لأن هذا النوع من الأعشاب يسهل هضم الأطعمة ويقي من الارتجاع ومن حموضة المعدة.

ويتميز البابونج أيضا بتأثير مضاد للالتهابات فضلا عن أنه غني بالفلافونويدات (مضادات الأكسدة) ويمكن أن يساعد في تقليل الإجهاد وتخفيف عسر الهضم.

8- الكيوي

الكيوي مفيد للجسم، وهو معروف بمحتواه العالي من الفيتامين سي وبكونه مضادا قويا للأكسدة، ويحمي الجهاز التنفسي من بعض الأمراض.

وبالنسبة للجهاز الهضمي، تبين أن استهلاك هذه الفاكهة يسهم في تحسين هضم البروتين والتخلص من الإمساك.