8 أطعمة يجب غسلها دائما قبل الطهي

الغد– هل أغسل هذا الطعام أم لا؟ هذا السؤال يطرحه كثيرون، وفي هذا التقرير الذي نشرته صحيفة “الإسبانيول” الإسبانية- كما نقلت الجزيرة، قال الكاتب لويس ماثويكوس إن قشور الفواكه والخضروات قد تحتوي على الأوساخ أو البكتيريا أو حتى المبيدات الحشرية، لذلك يفضل غسلها.

وعند تناول الفاكهة بقشرتها، سنحتاج إلى غسلها دون أدنى شك، كما يجب القيام بذلك أيضا عند تناولها مقشَّرة لتجنب تلوثها بالبكتيريا أو الأوساخ المحتملة الموجودة على القشرة.

ينسى الكثيرون أن العديد من الخضر تحتوي على آثار التراب أو الغبار المتأتي من الأماكن التي يتم تخزينها فيها، وخير مثال على ذلك المكسرات مثل اللوز الذي إذا اشتريناه بكميات كبيرة ولم يكن قد تم تعبئته، قد يكسوه الغبار والأوساخ.

ونقدم لك هنا ثمانية أطعمة يجب غسلها دائما قبل تناولها أو طهيها:

1- الأفوكادو

خلال جمعها وأثناء عملية التعبئة والشحن إلى المتاجر الكبرى، تكون قشور هذه الثمار عرضة للبكتيريا والجراثيم إلى جانب مخلفات المبيدات الحشرية. ومن المحتمل ألا تكون يداك أول ما لمس ثمرة الأفوكادو بمجرد عرضها في المتجر. ولتجنب الجراثيم التي يمكن أن تتراكم على سطح قشرتها، يُنصح المستهلكون بغسل أي نوع فواكه له قشور.

2- الحبوب الكاملة

من بين أنواع الحبوب الكاملة الأكثر شيوعا الشوفان وبذور الكتان والذرة والجاودار. وعلى الرغم من أننا نغلي هذه الحبات في الماء أو المرق حتى تصبح طرية ورقيقة، فإنه لا بد من غسلها بالماء قبل طبخها.

يجب غسل الحبوب بشكل جيد، مثل الأرز أو الكينوا أو الشعير، بالماء البارد قبل طهيها لإزالة النشويات الزائدة والأوساخ والجراثيم.

وفي الواقع، تحتوي بذور الكينوا على طبقة طبيعية من الصابونين، وهي مادة تعطي الكينوا طعما مرّا إذا لم يتم شطفها، لذلك فإن غسلها قبل طبخها سيضمن لك الحصول على نكهتها اللذيذة.

3- الشمام

لا يفكر المستهلكون في غسل قشرة الشمام قبل قطعه لأنهم يأكلونه من الداخل فقط. في هذه الحال، يمكن للبكتيريا -مثل السالمونيلا والليستيريا- أن تعيش في قشرة الشمام، وعند قطعها تتسرب إلى الجزء الداخلي الصالح للأكل.

4- الأطعمة المعلبة

تمر علب الصودا وقوارير المياه عبر عدة أيادي قبل الوصول إليك، لذلك يوصى بغسل علب جميع المشروبات قبل فتحها، حتى إذا كنت ستقوم بسكب محتوياتها في كوب، لأن هذا النوع من المنتجات يعد أرضا خصبة للبكتيريا.

5- المأكولات البحرية

غالبا ما يكون لدى المأكولات البحرية قشرة أو هيكل خارجي؛ لكن البكتيريا التي تعيش فيها قد تنتهي في الجزء الذي نأكله.

لذلك، يجب غسل المأكولات البحرية -مثل المحار وبلح البحر- قبل الطهي لإزالة الرمال أو الأوساخ. وأفضل طريقة لغسلها هي شطفها بالماء ووضعها في وعاء به ماء بارد وملح، ثم توضع لمدة نصف ساعة في الثلاجة.

6- الفواكه والخضروات

يجب غسل الفواكه والخضروات قبل الأكل، سواء كانت ستؤكل نيئة أو مطهوة. يكفي ببساطة شطفها بالماء لإزالة البكتيريا التي قد تلتصق بسطح الثمرة الخارجي نتيجة ملامسة أيدي الذين قاموا بنقلها أو المشترين.

7- البقدونس

يعد البقدونس من الأعشاب المفضلة لإعداد الشوربات والسلطات، ولكنه في نفس الوقت من أكثر الأعشاب اتساخا. ونظرا لأن معظم هذه الأعشاب حساسة للماء وتصبح لزجة، فإنها لا تغسل على النحو اللازم. لذلك، يوصى بغسل البقدونس جيدا بالماء البارد قبل استعماله.

8- الفطر

يعد الفطر بمثابة الإسفنجة الصغيرة التي تمتص الأوساخ أثناء نموها، لذلك من المهم غسله جيدا. ولتنظيف الفطر عليك فقط وضعه في وعاء مملوء بالماء إلى أن يطفو على السطح، حتى تترسب الأوساخ بشكل طبيعي إلى أسفل.