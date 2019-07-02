8 إصابات إثر تدهور مركبة في إربد

إربد-الغد- صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت مساء الثلاثاء، مع حادث تدهور مركبة في منطقة يبلا، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم .
وأضافت إدارة الإعلام أنه تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين
ونقلهم إلى مستشفى اليرموك الحكومي وحالتهم العامة متوسطة .
إربد-الغد- صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت مساء الثلاثاء، مع حادث تدهور مركبة في منطقة يبلا، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم .