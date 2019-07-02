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8 إصابات إثر تدهور مركبة في إربد

منذ ساعتين

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إربد-الغد- صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت  مساء الثلاثاء، مع حادث تدهور مركبة في منطقة يبلا،  مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص  بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم .
وأضافت إدارة الإعلام أنه تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين
ونقلهم إلى مستشفى اليرموك الحكومي  وحالتهم العامة متوسطة .

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