8 إصابات بكورونا ورغبة بالعودة للملاعب الشهر المقبل

مدريد – كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد تسجيل ثماني إصابات بفيروس كورونا المستجد بينها خمس للاعبين من الدرجتين الأولى والثانية، مع إبداء رئيسها خافيير تيباس أمله بالتمكن من استكمال الموسم اعتبارا من 12 حزيران/يونيو.

وعاود لاعبو الدرجتين هذا الأسبوع تدريباتهم الفردية في مراكز الأندية في ظل تدابير صحية صارمة، بعدما أقرت الحكومة خطة تدريجية لرفع قيود الإقفال التام على أربع مراحل.

ووفق البروتوكول الذي وضعته الليغا، ستسمح بإقامة التمارين بمجموعات صغيرة مع قيود تباعد اجتماعي، قبل أن يرفع العدد تدريجيا. وتعد العودة للتدريبات خطوة أولى في الطريق نحو استئناف المنافسات المأمولة في حزيران/يونيو المقبل.

وتصر الرابطة على أن تحديد المصابين هو جزء من المخطط.

وأوضحت في بيان الأحد انه “من بين أندية الدوري الإسباني في درجتيه الأولى والثانية، تم اكتشاف خمس حالات إيجابية لدى اللاعبين، جميعها بدون أعراض وفي المرحلة الأخيرة من المرض”.

وأشارت الى انه سيتم وضع اللاعبين الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، في الحجر الصحي المنزلي، ليتم فحصهم مجددا “في الأيام القليلة المقبلة”.

ولن يُسمح للمصابين بالالتحاق مجددا بتدريبات فرقهم قبل التأكد من شفائهم.

وأضافت “الهدف من هذه الاختبارات، وفقا لبروتوكول +لا ليغا+ للعودة إلى التدريب، ولتوصيات مجلس الرياضة الأعلى ووزارة الصحة، كان للكشف عمن لا تظهر عليه الأعراض وبهذه الطريقة، نضمن سلامة الجميع عند استئناف المنافسات”.

وفي تصريحات ليل الأحد، كشف رئيس الرابطة خافيير تيباس عن وجود ثلاث حالات إصابة إضافية “لدى أشخاص ليسوا من اللاعبين”.

واعتبر ان هذا العدد “هو أقل مما كنا نتوقع. توقعنا 25 أو 30 نظرا للأرقام التي رأيناها في البوندسليغا (الدوري الألماني) وحدة الوباء في إسبانيا”.

ورأى ان هذا العدد المحدود “نبأ سار”، آملا في تمكن الليغا من استئناف الموسم “في 12 حزيران/يونيو، لكن ذلك سيرتبط بما سيحصل” في الفترة المقبلة.

وكان لاعبو فريق برشلونة حامل اللقب ومتصدر الترتيب قبل تعليق المنافسات في منتصف آذار/مارس الماضي، عادوا الجمعة الى التمارين بعد قرابة شهرين من التوقف في حين ينتظر أن يحذو غريمه ريال مدريد حذوه غدا الاثنين.

ونص البروتوكول الطبي للتدريب على بنود صارمة تشمل كيفية وصول اللاعبين وهم يرتدون زي التدريب، وفي أوقات محددة لتجنب الاختلاط مع آخرين. وسيكون لزاما عليهم وضع الكمامات وارتداء القفازات الطبية، على أن تؤخذ درجات حرارتهم قبل دخول المقر.

وفي نهاية التدريب، يتم تسليمهم حقيبة زي رياضي جديد لاستعماله في اليوم التالي، على ان يقوموا بالاستحمام في منازلهم وليس في مقر التدريب بعد الحصة.

وسبق لمدرب ليغانيس خافيير أغيري ان كشف اقتراح الليغا تاريخ 20 حزيران/يونيو لعودة المنافسات.

ويمكن أن يتوافق ذلك مع برنامج الحكومة الإسبانية لخفض القيود، التي تشمل السماح للأحداث الخارجية بالمضي قدما في مرحلتها الرابعة والأخيرة، شرط ألا يتجاوز عدد المتواجدين 400 شخص.

ومن المرجح إقامة مباريات الدوري خلف أبواب موصدة.

وكان تيباس قد قال الإثنين “إنها ظروف استثنائية ولكن نأمل أن نلعب مجددا في حزيران/يونيو وإنهاء موسم 2019-2020 هذا الصيف”، مضيفا أن إلغاء الدوري “ليس خيارا” وسيكبد الأندية خسائر بما يقارب المليار يورو.

وأكد الاتحاد الاسباني الاربعاء أن الدرجتين الثالثة والرابعة في اسبانيا لن تكملا موسمهما، على ان يتم تحديد الترفيع من خلال مباريات ملحق، ولن يكون هناك أي هبوط الى الدرجة الأدنى.

-(أ ف ب)