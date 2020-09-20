8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلقاء

حابس العدوان

البلقاء – قال محافظ البلقاء نايف هدايات الحجايا انه سُجلت اليوم في محافظه البلقاء 8 حالات اصابة بفايروس كورونا لمخالطين ، مبينا ان الحالات التي سجلت كانت 6 بلواء عين الباشا وحالة في منطقة الفحيص وحالة واحدة في لواء دير علا حيث تم عمل اجراءات العزل على منازل المصابين وسيتم نقل الحالات المصابة لمنطقة الحجر في البحر الميت

لافتا ان فرق التقصي الوبائي تعمل على اخذ العينات من مخالطين وعينات عشوائية .

كما اكد الحجايا الذي كان في جولة في منطقة الشونة الجنوبية لتفقد الحظر المفروض في منطقتي سويمة والروضة ان هناك التزاما من المواطنين حتى اللحظه بحظر التجوال الذي فُرض للسيطرة على الوضع الوبائي وتسهيل عمل فرق التقصي الوبائي.

واهاب بالمواطنين بعدم مغادرة منازلهم الا وفقا للبرنامج المعلن لذلك.