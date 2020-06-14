8 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

محمود الطروانة

عمان- أعلن وزير الصحة، سعد جابر اليوم الأحد، تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا في المملكة.

وبحسب جابر فإن إصابات اليوم وزعت على النحو التالي:

حالة من القادمين من خارج المملكة من اليمن.

6 حالات مخالطة لأحد المصابين في الرمثا.

حالة في محافظة البلقاء.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن 961 إصابة، وفق الوزير. وسيتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية من قبل الفرق الطبية لعزل المناطق واغلاق بعض المنشآت التي من الممكن أن تكون بؤر لنقل الإصابات.

وأضاف أنه “سجّلت أيضاً 4 حالات شفاء لهذا اليوم في مستشفى الأمير حمزة، والمجموع التراكمي لها 682 و139 حالة تحت العلاج” .

كما “تمّ إجراء 8607 فحصاً مخبريّاً اليوم.

وأشار جابر إلى أن حوالي 600 ألف مواطن حملوا تطبيق “أمان” وهو تطبيق يحافظ على السرية، وكل مواطن يصله إشعار بأنه كان قريباً من مخالط يجب أن يراجع أقرب مركز صحي لفحصه وحمايته وحماية عائلته.