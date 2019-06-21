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8 إصابات جراء اعتداء الاحتلال على مسيرة العودة في غزة

منذ 3 ساعات
مسعفون فلسطينيون ينقلون شابا أصيب خلال المصادمات مع جنود الاحتلال شرق مدينة غزة - ( ا ف ب )

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غزة- أصيب 8 مواطنين فلسطينيين اليوم الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على المشاركين في الجمعة الـ 63 لمسيرات العودة شرق قطاع غزة والتي حملت اليوم شعار “الأرض مش للبيع”.
وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المدمع تجاه المتظاهرين شرقي قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة انه اصيب 7 مواطنين بجروح مختلفة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال فعاليات الجمعة ال63 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.
واضافت انه اصيب كذلك مسعف من جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية بعيار مطاطي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال عمله الانساني شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.–(بترا)

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