8 اعتداءات على خطوط المياه الرئيسية في عين الباشا والشونة الجنوبية

نفذت وزارة المياه والري، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، حملة أمنية، لإزالة الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية في مناطق عين الباشا وأم نجاصة في محافظة البلقاء والشونة الجنوبية، تستخدم لري مزارع وتزويد شاليهات سياحية وتعبئة برك سباحة مخالفة وبيعها.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إن الحملة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لإحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة، موضحة أنه جرى ضبط 4 اعتداءات في عين الباشا / أم سنديانة، لتزويد مزارع كبيرة، وفي أم نجاصة / البلقاء، تم ضبط اعتداءين كبيرين لتزويد مزارع، وفي الشونة الجنوبية / الجوفة تم ضبط اعتداءين لتزويد شاليهات ومسابح، وجرى إزالة الاعتداءات وإعداد الضبوطات الخاصة.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات التي تؤثر على التزويد المائي، وتسبب إرباكات كبيرة في التزويد للمناطق، مشيدة بتعاون المواطنين الدائم والجهات كافة لإنجاح جهودها. بترا