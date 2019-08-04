عمان – الغد – وصل 8 دراجين بريطانيين إلى “جادة قباء” بالمدينة المنورة، يوم أمس السبت، وذلك لأداء مناسك الحج، بعد رحلة “ماراثونية” عبرت 17 دولة خلال 60 يوما على متن دراجاتهم الهوائية.

وقال الحساب الرسمي لإمارة المدينة على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر): “وصل إلى المدينة المنورة، فريق الدراجين البريطانيين، القادمين من لندن على متن دراجاتهم الهوائية لأداء فريضة الحج، بعد أن عبروا 17 دولة خلال 60 يوما”.

وصل إلى #المدينة_المنورة اليوم فريق الدراجين البريطانيين، القادمين من لندن على متن دراجاتهم الهوائية لأداء فريضة #الحج، بعد أن عبروا 17 دولة خلال 60 يوم .#حج_1440 pic.twitter.com/RndWgBkjp7 — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) August 3, 2019

واستقبل أهالي المدينة المنورة الحجاج البريطايين، بأنشودة “طلع البدر علينا” ، حيث أجهشوا بالبكاء وسجدوا شكرا لله عز وجل، عقب وصولهم إلى المدينة المنورة، بعدما قطعوا مسافة 6500 كيلومتر.