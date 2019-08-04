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8 بريطانيين يقطعون 6500 كيلومتر على درّاجاتهم لاداء مناسك الحج

منذ ساعتين

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عمان – الغد – وصل 8 دراجين بريطانيين إلى “جادة قباء” بالمدينة المنورة، يوم أمس السبت، وذلك لأداء مناسك الحج، بعد رحلة “ماراثونية” عبرت 17 دولة خلال 60 يوما على متن دراجاتهم الهوائية.

وقال الحساب الرسمي لإمارة المدينة على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر): “وصل إلى المدينة المنورة، فريق الدراجين البريطانيين، القادمين من لندن على متن دراجاتهم الهوائية لأداء فريضة الحج، بعد أن عبروا 17 دولة خلال 60 يوما”.

واستقبل أهالي المدينة المنورة الحجاج البريطايين، بأنشودة “طلع البدر علينا” ، حيث أجهشوا بالبكاء وسجدوا شكرا لله عز وجل، عقب وصولهم إلى المدينة المنورة، بعدما قطعوا مسافة 6500 كيلومتر.

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