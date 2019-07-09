8 حرفيين يضعون لمساتهم الإبداعية في “حكاية فن”

معتصم الرقاد

عمان- احتضن معرض “حكاية فن” الثاني مجموعة متنوعة من الأعمال التراثية، بمشاركة ثمانية فنانين حرفيين في مقر نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين أول من أمس.

افتتح مستشار وزير الثقافة الدكتور أحمد راشد مندوبا عن وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد أبو رمان المعرض الفني التراثي، وهو مبادرة من الفنانة الحرفية لمى جبريل، وبمشاركة من الفنان كمال خليل.

وثمن الدكتور راشد، في كلمة له بهذه المناسبة، دور هذه المبادرة المتميزة، مؤكدا أهمية إبراز هذه الحرف الفنية التي تعبر عن خصوصية المجتمع، وتعكس ثقافته، مشيرا الى ضرورة تدريب الأطفال لحفظ هذه الصناعات التراثية للأجيال المقبلة من خلال عقد دورات تدريبية لهذه الغاية، مشيدا بدور جمعية صناع الحرف الأردنية في هذا المجال.

ومن ناحيته، رحب المهندس سالم صويص بمندوب الوزير والفنانين المشاركين، مشيرا الى أن افتتاح هذا المعرض يأتي متزامنا مع ذكرى استشهاد المناضل والمثقف العربي الفلسطيني غسان كنفاني، مؤكدا استعداد النقابة لمؤازرة كل المبادرات الوطنية التي تسهم في تمسك المجتمع بتراثه الفني.

وبدوره، أعرب رائد البدري نائب رئيس جمعية صناع الحرف عن تقديره لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين لاستضافتها المعرض، وللفنانة لمى جبريل لهذه المبادرة، ولوزارة الثقافة الحاضن الرئيسي للفنانين والمبدعين، مشيدا بدور مبادرة “حكاية فن”.

ومن جانبه، عبر الفنان سائد الجنيدي عن سعادته بالمشاركة في “حكاية فن”، والذي أتاح أمامه الفرصة لعرض أعماله الفنية، متمنيا أن يستمر العمل في تنظيم مثل هذه المعارض، والتي تعد مكانا لعرض المواهب الفنية، ليتسنى للمهتمين بالمجال الفني الاطلاع عليها.