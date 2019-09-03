8 دول تتنافس على استضافة كأس العالم للسيدات 2023

لوزان (سويسرا) – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الثلاثاء أن ثمانية بلدان لا تزال في السباق للفوز باستضافة كأس العالم للسيدات 2023، والذي سيقام للمرة الأولى بمشاركة 32 منتخبا.

وانسحبت كل من بلجيكا وبوليفيا من السباق، على أن يعلن اسم البلد الفائز بالاستضافة من قبل الفيفا في أيار(مايو) المقبل.

وكان مجلس الفيفا قد قرر في تموز (يوليو) الفائت رفع عدد المنتخبات المشاركة من 24 الى 32، بعد النجاح الذي حظي به مونديال فرنسا 2019، وذلك بهدف “تعزيز تطور كرة القدم النسائية”.

Bidding #FWWC process for FIFA Women’s World Cup 2023™ continues with eight member associations https://t.co/TuCuKfvlRA — FIFA Media (@fifamedia) September 3, 2019

لكن هذا القرار لقي انتقادات بعدما أظهر المونديال الأخير الذي فازت الولايات المتحدة بلقبه للمرة الرابعة في تاريخها، تفاوتًا كبيرًا في المستويات بين المنتخبات لاسيما خلال دور المجموعات.

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن في آب (أغسطس) الماضي أن عشرة بلدان أبدت اهتمامها باستضافة البطولة على أراضيها. ولكن بعد انسحاب بلجيكا وبوليفيا، بقيت 8 في المنافسة هي جنوب إفريقيا، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كولومبيا، اليابان، نيوزيلندا وكوريا الجنوبية، علما بأن الأخيرة أشارت الى امكان استضافة البطولة بالتشارك مع كوريا الشمالية.

ومنح فيفا الاتحادات الوطنية لغاية الثاني من أيلول(سبتمبر) الحالي لتأكيد رغبتها باستضافة الحدث الكروي، ولديها حتى 13 كانون الأول (ديسمبر) المقبل لتقديم ملفات الترشيح التي سيدرسها الاتحاد في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)، قبل إعلان اسم البلد المضيف في أيار (مايو) 2020. -(أ ف ب)