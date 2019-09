8 دول تتنافس على استضافة كأس العالم للسيدات 2023

لوزان (سويسرا) – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الثلاثاء أن ثمانية بلدان لا تزال في السباق للفوز باستضافة كأس العالم للسيدات 2023، والذي سيقام للمرة الأولى بمشاركة 32 منتخبا.

وانسحبت كل من بلجيكا وبوليفيا من السباق، على أن يعلن اسم البلد الفائز بالاستضافة من قبل الفيفا في أيار(مايو) المقبل.

وكان مجلس الفيفا قد قرر في تموز (يوليو) الفائت رفع عدد المنتخبات المشاركة من 24 الى 32، بعد النجاح الذي حظي به مونديال فرنسا 2019، وذلك بهدف “تعزيز تطور كرة القدم النسائية”.

