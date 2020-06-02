8 سباقات للفورمولا 1 في أوروبا من تموز الى أيلول

باريس – أكد منظمو بطولة العالم للفورمولا 1 ان انطلاقها الذي تأخر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، سيكون في الخامس من تموز/يوليو في النمسا، على ان تقام السباقات الثمانية الأولى من الموسم في أوروبا.

وبحسب الجدول الجديد للبطولة الذي نشره المنظمون الثلاثاء، ستستضيف النمسا سباقين متتاليين في الخامس من تموز/يوليو و12 منه، قبل سباق جائزة المجر في 19 منه، وسباقين متتاليين على حلبة سيلفرستون البريطانية في الثاني من آب/أغسطس والتاسع منه، إسبانيا في 16 منه، بلجيكا في 30 منه، وإيطاليا في السادس من أيلول/سبتمبر. – (أ ف ب)