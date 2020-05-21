8 شركات بريد جديدة وأكثر من مليون ونصف طرد تصل لمنازل المواطنين

عمان- الغد- أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور أن عدد الطرود التي تم توصيلها لمنازل المواطنين منذ بداية أزمة الكورونا (1,623,982) مليون طرد من مواد غذائية وأدوية حتى صباح هذا اليوم، وأكد الدكتور الجبور أن الهيئة قد قامت بمنح التصاريح اللازمة لـ ( 83 ) شركة من شركات البريد والتوصيل (Delivery) والتي تستخدم حالياً حوالي (7596) سيارة لهذه الغاية.

وقال الدكتور الجبور أنه واعتباراً من نهاية عطلة عيد الفطر السعيد ولاحقاً للاجراءات التي أقرتها الحكومة الأردنية للوقاية من وباء فايروس كورونا المستجد وتماشياً مع العودة التدريجية للعمل وفتح القطاعات الاقتصادية المختلفة ولضمان استمراية خدمات التوصيل للمطاعم التي سمح لها بممارسة عملها، فقد تم تعديل الاجراءات الخاصة بتعقيم المركبات العاملة على التوصيل بحيث تكون في مقر الشركات على أن يتم اعتماد شركات متخصصة للتعقيم معتمدة ومسجلة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتي تستخدم مواد تعقيم صديقة للبيئة وآمنة على المواد الغذائية، حيث ستقوم كوادر الهيئة بجولات تفتيشية عشوائية لمقار الشركات للتأكد من التزامهم بعملية التعقيم وشروط الصحة والسلامة المقرة من قبل الحكومة.

كما أشار الدكتور الجبور أن مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قد وافق في جلسته التي عقدها بتاريخ 17/5/2020 على منح (8) رخص جديدة لمشغلي البريد الخاص فئة محلي لمدة (5) سنوات ليصبح اجمالي عدد الشركات المرخصة لدى الهيئة (129) شركة منها (9) شركات فئة دولي و(120) شركة فئة محلي بالإضافة إلى مشغل البريد العام شركة البريد الأردني.