8 علامات بارزة على الشيخوخة

الغد- متى يمكن أن نعرف على وجه التحديد أننا هرمنا ودخلنا مرحلة الشيخوخة؟ وما أبرز علامات الشيخوخة التي يجب الانتباه إليها؟

في تقرير نشرته الجزيرة نت نقلا عن موقع “غود هاوس” (Good House) في نسخته الروسية، تقول الكاتبة فيرا إيرماكوفا إن التقدم الطبي والعلمي والتكنولوجي أدى إلى ارتفاع معدلات الحياة، حيث تضاعف خلال 50 عاما الماضية احتمال العيش إلى ما بين 80 و90 عاما لدى الرجال والنساء.

لكن رغم زيادة معدلات الحياة، تبقى الشيخوخة وتراجع أداء الجسم أمرا لا مفر منه، يتطلب منا قدرا أكبر من العناية بأنفسنا للحفاظ على صحتنا، وتجنب المتاعب المرتبطة بالتقدم في السن.

وفيما يلي، تستعرض الكاتبة أبرز علامات الشيخوخة التي يجب الانتباه إليها، والحرص عند ملاحظتها على اتباع روتين حياة صحي، والابتعاد عن أسباب التوتر والإجهاد.

1- تساقط الشعر في كامل الجسم

حسب الكاتبة، يشير تساقط الشعر إلى أن الإنسان دخل مرحلة الشيخوخة. ولا يقتصر الأمر على شعر الرأس؛ بل يشمل أجزاء مختلفة من الجسم.

2- ضعف أطراف الجسم

مع التقدم في العمر تفقد عضلات اليدين والساقين تدريجيا قوتها العادية، وتبدأ الصعوبات في رفع بعض الأشياء الثقيلة أو صعود السلالم. تبدأ هذه العلامات في الظهور بعد سن 35، وتصبح أكثر وضوحا في سن 50. ومن الضروري العمل على تقوية العضلات وتنشيطها، وتناول الأغذية الصحية الغنية بالبروتينات، والحرص على ممارسة الرياضة بانتظام.

3- الجروح تستغرق وقت طويلا للشفاء

عندما نلاحظ أن الجروح والكدمات الصغيرة تستغرق وقتا طويلا للشفاء، فذلك يعني أننا دخلنا فعلا مرحلة الشيخوخة.

4- جفاف الجسم

في مرحلة الشيخوخة تصاب البشرة بالجفاف، ويصعب التخلص من هذا المشكلة باستخدام المستحضرات والزيوت الطبيعية. من الضروري عند ملاحظة هذه العلامة زيارة الطبيب.

5- قلة النوم

مع تقدم السن، يرتفع مستوى الكورتيزول في الجسم، وهو هرمون التوتر، الذي يحرم الإنسان من النوم بشكل جيد، ويؤدي إلى تسريع علامات الشيخوخة. يجب تقليل التوتر قدر الإمكان والتحكم في الانفعالات حتى لا يرتفع مستوى الكورتيزول، وننعم بنوم هادئ.

6- عدم انتظام الدورة الشهرية

يعتبر عدم انتظام الدورة الشهرية بالنسبة للسيدات من أوضح الأدلة على التقدم في العمر.

7- بقع داكنة في الوجه

من بين علامات الشيخوخة ظهور بقع داكنة في الوجه نتيجة تأثير الأشعة فوق البنفسجية المتراكم على الجلد. من الضروري الحفاظ على البشرة باستخدام مستحضرات الوقاية من أشعة الشمس، مع الحرص على تناول أغذية صحية.

8- جفاف البشرة

كلما تقدمنا في السن فقدت البشرة المزيد من الرطوبة، وأصبحت أكثر جفافا، بسبب عوامل كثيرة مثل التدخين وأشعة الشمس والتوتر.