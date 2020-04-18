المفرقكورونا الرئيسيةمحافظات

8 عينات فحص نتائجها سلبية لسائقي شاحنات بمركز الكرامة

منذ ساعتين
عينات كورونا

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

المفرق- قال مدير الشؤون الصحية بمحافظة المفرق الدكتور هاني عليمات، ان نتائج 8 عينات لفحص فيروس كورونا، تم سحبها من سائقي شاحنات بمركز حدود الكرامة جاءت سلبية.
وأضاف الدكتور عليمات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم امس اجراء فحوصات لاربعين سائقًا دخلوا الاردن بعد الأول من الشهر الحالي وسائقين بمركز حدود جابر وستظهر نتائجها اليوم، كما قامت كوادر المختبر بمركز حدود العمري بسحب عينات من السائقين بمركز حدود الكرامة، مشيرا الى ان هذا الاجراء يعد احترازيا لمنع تفشي وباء فيروس كورونا.-(بترا)

الوسوم

مقالات ذات صلة

كورونا والاقتصاد

تخفيف أعباء الديون أكثر أشكال المساعدة فاعلية في زمن الجائحة

منذ 24 دقيقة

العالم يسجل أكثر من 2.25 مليون إصابة بكورونا

منذ 29 دقيقة
همة وطن الشعار الرسمي

جمعية الثقافة الاسلامية تساهم بمئة ألف دينار في “همة وطن”

منذ 35 دقيقة

الزيتاوي: جمع عينات من 250 سائق شاحنة في الرمثا

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock