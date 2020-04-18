8 عينات فحص نتائجها سلبية لسائقي شاحنات بمركز الكرامة

المفرق- قال مدير الشؤون الصحية بمحافظة المفرق الدكتور هاني عليمات، ان نتائج 8 عينات لفحص فيروس كورونا، تم سحبها من سائقي شاحنات بمركز حدود الكرامة جاءت سلبية.

وأضاف الدكتور عليمات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم امس اجراء فحوصات لاربعين سائقًا دخلوا الاردن بعد الأول من الشهر الحالي وسائقين بمركز حدود جابر وستظهر نتائجها اليوم، كما قامت كوادر المختبر بمركز حدود العمري بسحب عينات من السائقين بمركز حدود الكرامة، مشيرا الى ان هذا الاجراء يعد احترازيا لمنع تفشي وباء فيروس كورونا.-(بترا)