8 لاعبين في الوحدات يخرجون من القائمة

عمان – الغد- خرج 8 من نجوم فريق الوحدات لكرة القدم رسميا، من قائمة الفريق الذي مثل النادي خلال الموسم الكروي 2020 الذي اختتم أول من أمس، بتتويج الفريق بلقب دوري المحترفين، وهم: المحترف التونسي هشام السيفي، المحترف السوري فهد اليوسف، أحمد سمير، يزن عرب، محمد الدميري، فراس صالح، سليم عبيد، ابراهيم الجوابرة.

ويدرس الوحدات حاليا، الدخول في مفاوضات مع اللاعبين الذين يرغب بتجديد عقدهم، بناء على تنسيب الجهاز الفني.

وينتظر أن يسعى الوحدات جاهدا، لتجديد اغلب اللاعبين الذين انتهت عقودهم، مع احتمالية خروج المحترفين السيفي ويوسف، بانتظار التقرير الفني للمدير الفني عبدالله ابو زمع.

صحار يفاوض أبو زمع

دخل لاعب فريق شباب العقبة لكرة القدم سليمان ابو زمع، في مفاوضات مع فريق صحار العماني، الذي ابدى رغبته بضم اللاعب على سبيل الاعارة ولمدة 4 أشهر.

أبو زمع الذي انتهى عقده رسميا مع شباب العقبة، لم يتوصل حتى الآن لاتفاق مع الفريق العماني، بانتظار انتهاء المفاوضات لمعرفة النتيجة النهائية. – (أخبار النجوم)