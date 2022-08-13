8 مرشحات على لقب أول رائدة فضاء تونسية

كشفت شركة “تلنات” التونسية المتخصصة في علوم الفضاء خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، عن 8 مترشحات تم اختيارهن للخضوع للاختبارات المعمقة في إطار مشروع إطلاق أول رائدة فضاء تونسية إفريقية.

وتم اختيار المرشحات في العيد الوطني للمرأة التونسية الموافق اليوم، وممن تتوفر فيهن المعايير العلمية والصحية والبدنية المطلوبة وجميعهن قائدات طائرات مقاتلة متخرجات من مدرسة الطيران ومنتميات لجيش الطيران التونسي ولهن خبرات كبيرة في مجال المهمات الجوية الصعبة.

وأوضح مدير عام مجمع تلنات محمد فريخة أن رائدة الفضاء التي سيتم إرسالها ستكون مكلفة بمهمة علمية في مجال الفيزياء وفي المجال الطبي لخدمة الإنسانية.

–(بترا)