عمان– أطلقت أمانة عمان الكبرى أمس 8 مسارات جديدة لباص عمان خدمة للمواطنين وتسهيلا عليهم في التنقل وتحسينا لخدمة النقل العام والتي تستخدم نظام التتبع والدفع الإلكتروني.

والمسارات الجديدة، كما أعلن الناطق الإعلامي باسم الأمانة ناصر الرحامنة هي: مسار 26 من مجمع المحطة- ضاحية الحاج حسن وكلية حطين، مسار 27 مجمع المحطة- ضاحية الرشيد- الجامعة الأردنية والتعليم العالي، مسار 28 مجمع المحطة- المستندة، مسار 30 مجمع الجنوب- مستشفى الأمير حمزة، مسار 31 سقف السيل- الزهور الشرقي، مسار 32 مجمع المحطة- نزهة سحاب، مسار 33 مجمع المحطة- ابو علندا، ومسار 34 مرج الحمام- مجمع الشمال.

يشار الى ان امانة عمان تدعم قيمة التعرفة على مسارات باص عمان خدمة لمرتاديها من المواطنين. (بترا)