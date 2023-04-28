8 مطورين يستفيدون من النافذة التمويلية لدعم قطاع الألعاب الإلكترونية

إبراهيم المبيضين



عمان- قال الشريك التقني لمختبر الألعاب الإلكترونية نور خريس أمس إن “مبادرة النافذة التمويلية لدعم مطوري الألعاب الالكترونية التي أطلقت قبل اكثر من سنتين قدمت الدعم لـ8 مطورين (أفراد مطورين مستقلين، وشركات العاب الكترونية ناشئة)”.

وبين خريس في تصريحات صحفية لـ”الغد” أن المبادرة التي تعد واحدة من مبادرات صندوق الملك عبد الله الثاني للتمنية أفادت هذا العدد من المطورين الاردنيين للالعاب الالكترونية على مدار دورتين او نسختين نفذتا خلال السنتين الماضيتين بهدف مساعدة الشباب على تطوير أفكارهم وتصميمها وتوسيع عملها في مجال الألعاب الإلكترونية.

وقال خريس “الشركات والأفراد المستفيدين من النافذة التمويلية حصلوا على دعم يتمثل بالدعم المالي واللوجستي والمساعدة في بناء الفكرة ونموها وتشبيك الشركات بالخبراء والتواجد في المؤتمرات العالمية المتخصصة المعنية بصناعة الالعاب الالكترونية”.

وأشار إلى أن النافذة توفر دعماً مالياً لا تزيد قيمته على 5 آلاف دينار لمطوري الالعاب المستقلين، ولا تزيد على 10 آلاف دينار للشركات الناشئة، بهدف تنمية مهارات الشباب الأردني المبدع والشغوف بصناعة الالعاب الالكترونية، وتوفير الفرصة للعمل على تطوير أفكارهم وتنميتها وتحويلها إلى مشاريع انتاجية توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

واطلق صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، النافذة التمويلية لدعم مطوري الألعاب الالكترونية، قبل اكثر من سنتين ضمن جهوده لمساعدة الشباب على تطوير أفكاره وتعليمه أسس تصميم وإنتاج ألعاب إلكترونية، من خلال مختبر الألعاب الأردني.

وتظهر آخر الأرقام والتقديرات أن قطاع الألعاب الإلكترونية الأردني سجل إيرادات بقيمة 47 مليون دينار في العام 2019 في صناعة تعتبر من الصناعات النامية والواعدة وينتظرها الكثير من الفرص محليا إذا لاقت الدعم والتوجيه المطلوب مع تميز مواردنا

البشرية.

وتأسس مختبر الألعاب الأردني بمبادرة من جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2011 وصمم خصيصا لتلبية احتياجات المطورين والشركات في تصميم الألعاب الإلكترونية وبرمجتها، ليكون بمثابة حاضنة لمشاريعهم ولتنمية عقول الشباب الأردني المبدع.

ويهدف الى دعم قطاع صناعة الألعاب، وتم من خلاله إنشاء سبع مختبرات مجهزة بأحدث التقنيات في العاصمة، اربد، العقبة، معان(جامعة الحسين بن طلال)، الزرقاء، الكرك (نادي الإبداع جامعة مؤتة)، إضافة الى مختبر متنقل، تم خلاله توفير اكثر من 26 ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة للمستفيدين من الأنشطة والدورات التي تم تنظيمها.