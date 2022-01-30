8 ملايين دينار أرباح صندوق الحج العام الماضي

أعلن صندوق الحج الأردني، تسجيل صافي أرباح مقداره 8.175 مليون دينار خلال العام الماضي، وبنسبة ربح 3.95 بالمئة، مشيرا الى أنه سيتم توزيع هذه الأرباح على المدخرين وعلى أمانات شؤون الحج والعمرة.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها الصندوق اليوم الأحد، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمد الخلايلة، وبحضور مدير عام الصندوق فؤاد كوري وأعضاء المجلس.

وأكد الخلايلة، ان الصندوق شهد ارتفاعا ملحوظا في نسبة نمو أعداد المدخرين، ومبالغ الادخار، حيث كان عدد المدخرين عام 2020 نحو 45400 مدخر ومدخرة فيما وصل العام الماضي إلى 50600، وبنسبة نمو 11 بالمئة.

وأضاف، إن مبالغ الادخار في العام 2020 بلغت 165 مليونا و 949 ألف دينار، ارتفعت خلال العام الماضي الى 211 مليونا و 562 ألف دينار، وبنسبة نمو بلغت 27 بالمئة، مؤكدا ان النمو المتحقق يعود إلى الثقة والمصداقية العالية التي يتمتع بها الصندوق وحسن إدارة استثمار أمواله.

وأشار الخلايلة إلى أنه سيتم نشر بيانات الصندوق المالية لسنة 2021 في الصحف الرسمية استنادا للمادة (18) من نظام صندوق الحج، إلى جانب نشرها على موقع الصندوق الإلكتروني.