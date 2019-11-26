8 ميداليات ملونة للأردن في البطولة العربية للمصارعة

عمان – الغد – حقق المنتخب الوطني للمصارعة الحرة والرومانية مساء أمس الإثنين، 8 ميداليات ملونة خلال مشاركته في منافسات البطولة العربية للمصارعة لفئة الرجال، والتي استضافتها العاصمة المصرية “القاهرة” بمشاركة 200 لاعباً يمثلون 7 دول عربية هي، مصر والسعودية والكويت والسودان والبحرين وفلسطين واليمن إلى جانب الأردن.

وتوج منتخب المصارعة الحرة تحت قيادة المدرب رمزي المرافي بثلاث ميداليات، حيث توج اللاعب زيد الشيشاني بالذهبية وفضيتين تحققتا من اللاعبين أرزو شاميل وعبدالكريم ادعيج.

فيما نال منتخب المصارعة الرومانية تحت قيادة المدرب يحيى أبوطبيخ 5 ميداليات، عن طريق سلطان علي (فضية) وأحمد دهشان (فضية) وأحمد المرافي (فضية) ومصطفى القاضي (برونزية) وباسل القاضي (برونزية).