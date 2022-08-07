8 نجوم عالميين دعموا القضية الفلسطينية

ترجمة: سارة زايد– في أيار (مايو) من العام 2021، أدلى مشاهير بمن فيهم عائلة حديد وسيلينا غوميز وناتالي بورتمان، بتصريحات حول تهديد قوات الاحتلال بإجلاء الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس، فضلاً عن القصف الجائر الذي نفذته إسرائيل بحق قطاع غزة وأسفر عن 243 شهيداً بينهم 66 طفلاً و39 امرأة.

يلقي موقع Middle East Eye نظرة على بعض المشاهير العالميين الذين عبروا عبر سنوات، عن دعمهم الصريح لحقوق الشعب الفلسطيني.

بيلا حديد

لطالما كانت عارضة الأزياء الفلسطينية الهولندية بيلا حديد صريحة ولا تهاب التحدث عندما يتعلق الأمر بحقوق الشعب الفلسطيني.

النجمة، التي تعمل مع ماركات أزياء عالمية، تعتز دائماً بجذورها الفلسطينية، وتشاركها مع 54 مليون متابع لها على إنستغرام، وغالباً ما تستخدم المنصة للتركيز على القضية الفلسطينية وإيضاح الحقيقة المريعة لكيان الاحتلال.

في عام 2020، نشرت حديد صورة لجواز سفر والدها رجل الأعمال محمد حديد، وسلطت الضوء على القسم الخاص بمكان الولادة، والذي كتب فيه: “فلسطين”.

لكن انستغرام حذف الصورة بحجة “انتهاك إرشادات المجتمع”، لتعلق حديد: كيف لفخري بمسقط رأس والدي في فلسطين أن يكون تنمراً أو تحرشاً؟ ألا يُسمح لنا بأن نكون فلسطينيين على إنستغرام؟

وأضافت: لا يمكنكم محو التاريخ بإسكات الناس.

في أيار (مايو) 2021، أثناء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 240 فلسطينيا، أعربت حديد مرة أخرى عن غضبها تجاه الإجراءات الإسرائيلية.

وبالمثل، تفاعلت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد مع نبأ استشهاد الصحفية الفلسطينة شيرين أبو عاقلة والاعتداءات التي تعرضت لها الجنازة من قبل الجيش الإسرائيلي.

ونشرت بيلا صوراً لشيرين على حسابها على تويتر وكتبت تعليقاً جاء فيه:

أين العدالة للصحافية شيرين؟ نحن نريد العدالة من الذين قتلوها، فالصحافة ليست جريمة، والآن سيحاول الاحتلال الإسرائيلي تبرير فعلته هذه ولكن الصحافة ليست جريمة”.

واختتمت بيلا تعليقها بقولها: “ارقدي بسلام يا شهيدة فلسطين أيتها الرائعة والشجاعة”.

سيلينا غوميز

استخدمت المغنية الأميركية سيلينا غوميز حسابها على إنستغرام للدعوة إلى السلام، ولاستيعاب حجم ما يجري من مجازر في قطاع غزة من بعد الحرب التي شنتها إسرائيل عام 2014.

كما نشرت غوميز عبر تطبيق انستغرام صورةً تقول: “الأمر يتعلق بالإنسانية، صلوا من أجل غزة”.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استمر لمدة 50 يوماً بين شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) 2014، وأودى بحياة أكثر من 2251 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين.

نتالي بورتمان

في السنوات الأخيرة، بدأت الممثلة الإسرائيلية الأميركية ناتالي بورتمان بالتحدث بشكل متزايد عن القضية الفلسطينية.

عام 2018، رفضت بورتمان استلام جائزة إسرائيلية يطلق عليها جائزة نوبل إسرائيل، في ضوء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على متظاهرين فلسطينيين يطالبون بحق العودة في غزة.

كما ورفضت الممثلة استلام جائزة Gensis، قائلةً إنها لا تستطيع حضور الحفل دون أن تشعر بتأنيب الضمير.

وبالمثل، شاركت بورتمان متابعيها على انستغرام حقيقة ما يحدث من استيلاء لأراضي الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، حيث قدمت معلومات عن العائلات المهددة بالإجلاء من الحي.

وكانت بورتمان أعربت عن آرائها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، حيث قالت إنها «تعارضه بشدة» وأنها شعرت بخيبة أمل لإعادة انتخابه. وكان ذلك في مقابلة لها عام 2015 مع هوليوود ريبورتر.

زين مالك

تحدث المغني البريطاني والعضو السابق في فرقة one direction، زين مالك، أكثر من مرة عن الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وخلال قصف إسرائيل لقطاع غزة في عام 2014، غرد مالك “Free Palestine”، كما أشاد كثيرون بجرأته في تسليط الضوء على ما كان يحدث.

وفي عام 2021، نشر مالك معلومات تفصيلية بعنوان: “هذا ما يحدث في حي الشيخ جراح”، مؤكداً أنه يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ويدعم مقاومته للاستعمار.

وكتب زين: قلبي مع العائلات التي فقدت أحباءها. لا يمكننا أن نقف كشهود صامتين على تيتم الأطفال وقتلهم، وألا نطالب بحقوق الإنسان لجميع الفلسطينيين. يجب أن ينتهي هذا. فلسطين حرة “.

ميريام مارغوليس

اشتهرت ميريام مارجويلز بدورها في سلسلة أفلام هاري بوتر، كما كانت صريحة بشأن القضية الفلسطينية.

في مقابلة مع Middle East Eye، قالت مارغوليس: “يحاول الإسرائيليون تضييق الخناق على تعبيرنا الداعم لفلسطين لأنهم يعرفون أن الرأي العام ينقلب ضد إسرائيل في هذا الشأن، وهم يريدون وقف ذلك”.

وأضافت: يجب أن نكون قادرين على انتقاد إسرائيل وعلينا أن نظهر مكامن فشلها.

كما تحدثت مارغوليس عن طرد الفلسطينيين من أراضيهم خلال النكبة، وقالت: أنا يهودية ولم أخف ذلك أبداً، لكنني لا أعتقد في قلبي أنه كان يجب إحضار إسرائيل إلى الوجود، فمن أجل مجيئها، سلبت أرض وحياة الآخرين.

على الرغم من التعليقات المسيئة التي تقول الممثلة إنها تلقتها نتيجة تضامنها مع الفلسطينيين، إلا أنها ما تزال غير نادمة على ما صرحت به.

The Weeknd

استخدم المغني وكاتب الأغاني الكندي The Weeknd، واسمه الحقيقي Abel Tesfaye، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به لتسليط الضوء على ما كان يحدث في حي الشيخ جراح في ذروة التوترات في العام 2021.

تضمنت إحدى المنشورات التي نشرها ذا ويكند لوحة لفنان فلسطيني مقيم في الولايات المتحدة.

وأظهرت اللوحة عددًا من الفلسطينيين يظهر وراءهم المسجد الأقصى وكنيسة، وجاء في الصورة «احموا القدس» و «لن نغادر» باللغة العربية.

دواليبا

أعربت المغنية وكاتبة الأغاني الإنجليزية دوا ليبا عن دعمها للفلسطينيين خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة عام 2021.

ونشرت ليبا عدداً من الصور حول ما كان يحدث لسكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وكتبت دواليبا: يجب أن ينتهي التطهير العرقي للشعب الفلسطيني. لا مزيد!! هذه قضية حقوق إنسان!! استيقظوا!! “.

روجر ووترز

كان الموسيقي الإنجليزي روجر ووترز من فرقة الروك بينك فلويد من بين أكثر الأصوات حماسة لدعم الحقوق الفلسطينية، حيث أدان إسرائيل بالإخلاء القسري في حي الشيخ جراح.

وحمل الموسيقي إسرائيل المسؤولية لكونها دولة فصل عنصري وخاطب بشكل خاص دعم الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل، قائلاً إن دعم إسرائيل يدعم «الإبادة الجماعية لإبعاد الناس عن منازلهم»، في مقطع فيديو نشره على تويتر.

اقرأ أيضاً: