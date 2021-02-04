8 نزلاء في مراكز الإصلاح ينجحون في التوجيهي

عمان-الغد- وكان 32 نزيلاً تقدموا لامتحان الثانوية العامة في كافة مراكز الإصلاح والتأهيل حيث وفرت لهم كافة الظروف الملائمة للدراسة والتقدم للامتحان وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم .

وقامت إدارة مراكز الإصلاح فور إعلان النتائج بمشاركتهم فرحتهم وتمكينهم من الاتصال بذويهم.

وتنتهج إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وضمن استراتيجية العملية الإصلاحية وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم إتاحة الفرصة لكافة الراغبين من النزلاء بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة إيمانا بأن هذا الجانب مهم في إعادة النزيل كعنصر فاعل في المجتمع واشراكاً له في البرامج التعليمية ، في احدى صور استمرار حياته بالرغم من وجوده داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.