عمان -الغد – أعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن تسجيل 28 وفاة و2561 إصابة كورونا جديدة في الأردن.

وبذلك يرتفع اجمالي الوفيات إلى 3465، واجمالي الاصابات إلى 267585 حالة منذ بدء الجائحة.

وتوزعت إصابات كورونا، بحسب الموجز الاعلامي الصادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء، على النحو التالي:

– (926) في محافظة العاصمة عمّان.

– (771) في محافظة إربد، منها (81) في الرمثا.

– (174) في محافظة عجلون.

– (136) في محافظة الزرقاء.

– (124) في محافظة البلقاء.

– (90) في محافظة المفرق.

– (74) في محافظة جرش.

– (66) في محافظة العقبة.

– (60) في محافظة مأدبا.

– (53) في محافظة الكرك.

– (50) في محافظة الطفيلة.

– (37) في محافظة معان، منها (8) في البترا.

وبلغت عدد حالات الدخول للمستشفيات لهذا اليوم 136، فيما بلغت عدد حالات الخروج 138 حالة.

كما بلغت نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاربعاء 11.3 بالمئة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1149) حالة.

وكما بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (984) بنسبة إشغال (23%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (334) بنسبة إشغال (36%).

وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (162) بنسبة إشغال (19%).

بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4029) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (230274) حالة.

كما تمّ إجراء (22.540) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2894090) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (11.36%).

ودعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).